Анґела Меркель балотуватиметься на пост канцлера Німеччини вчетверте – ЗМІ

Канцлер ФРН Анґела Меркель у 2017 році балотуватиметься на пост канцлера вчетверте. Про це в інтерв’ю CNN експерт Християнсько-демократичного союзу Норберт Реттген.

За його словами, Меркель це «наріжний камінь західної політичної концепції».

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При цьому він зазначив, що «неможливо покладатися тільки на одну людину».

«Вона сповнена рішучості і готова внести свій внесок у зміцнення міжнародного ліберального порядку», - повідомив Реттген.

Вибори в парламент Німеччини відбудуться у вересні 2017 року. На них будуть обиратися 630 депутатів бундестагу і федеральний канцлер країни.