Меркель привітала Трампа та нагадала про відповідальність США за події у світі

США несуть певну відповідальність за події у всьому світі, тепер її нестиме Дональд Трамп. Про це Ангела Меркель заявила під час брифінгу у Берліні, який транслював телеканал «112 Україна».

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«Ми знаємо, що президент був обраний на справедливих виборах. Німеччина має великий зв’язок зі США, так само як з ЄС. США є сильними з економічної точки зору і мають велику військову силу. І, звісно, несуть певну відповідальність за все, що відбувається у світі. Американці вирішили, що цю відповідальність найближчими роками буде нести Дональд Трамп», - зазначила Меркель.

За її словами, Німеччину і США об’єднують такі цінності, як демократія, свобода, повага прав та гідності людей.

«На цьому підгрунті я пропоную майбутньому президенту США співпрацю. Це основа німецької зовнішньої політики. Ми прагнемо економічного та соціального розквіту. Ми хочемо також вирішити кліматичні питання, боремось з тероризмом, хворобами та голодом. Ми сподіваємось на свободу у Європі, Німеччині та всьому світі», - заявила Меркель.