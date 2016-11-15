Обама: на світ чекає "підйом націоналізму печерного спрямування"

Коментуючи результати президентських виборів у США і референдуму про вихід Британії з ЄС, Обама закликав боротися з ментальністю, що розділяє людей на своїх і чужих за расовою або релігійною ознакою, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Ми повинні побоюватися [...] племінної свідомості, побудованої навколо понять "ми" і "вони"," - заявив Обама після переговорів з грецьким прем'єр-міністром Алексісом Ціпрасом в Афінах.

Читайте такожОбама нагадав країнам НАТО про обов'язок витрачати 2% від ВВП на оборону

Коментуючи перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США, Обама визнав, що результат виборів його здивував. Те, що сталося в країні, Обама пояснив тягою американського народу до змін.

Частково перемога Трампа пояснюється "природним бажанням змін в умовах, коли один і той же президент править вже вісім років".

"У важкі часи, люди будуть щось шукати, і вони можуть вибрати зміни, навіть якщо до кінця не впевнені, до чого вони приведуть", - сказав Обама.

"Урок, який я з цього виніс - ми повинні усунути такі проблеми як нерівність, економічний дисбаланс, страх людей перед тим, що їхні діти будуть жити гірше", - сказав Обама.

"Нам потрібно зробити задоволеними людей, які налякані, роздратовані або стурбовані, і це буде серйозним випробуванням", - підсумував президент.

Як повідомляв УНІАН, раніше Обама закликав свого наступника Дональда Трампа "послати сигнали" до об'єднання суспільства.