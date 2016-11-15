Обама закликав Трампа послати сигнали до об'єднання суспільства

Про це сказав Обама на першій прес-конференції після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Є у мене сумніви? Зрозуміло. Звичайно, у мене є сумніви. Ми з ним розходимося по цілому ряду питань. Однак федеральний уряд і наша демократія - не моторний човен, а круїзний лайнер", - зазначив Обама.

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Він також закликав Трампа "послати сигнали" до об'єднання суспільства, а демократів - визнати результати голосування і "усвідомити, що так працює демократія".

"Я сказав йому, що я говорив про це публічно, що через особливості [президентської] кампанії, її запеклості і жорсткості дуже важливо послати якісь сигнали до об'єднання, побудувати діалог з представниками меншин, жінками й іншими групами, що виказували стурбованість змістом кампанії", - сказав президент США.