Росія припинила кібератаки на США після публічних звинувачень – директор розвідки

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, офіційні заяви про причетність Москви і потім попередження про акції відплати, як виглядає, припинили передвиборну підривну діяльність.

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Але, сказав він на слуханні в комітеті Палати представників у справах розвідки, найімовірніше, Росія продовжить кібернетичну й інформаційну війну проти США після недавніх виборів.

Раніше УНІАН повідомляв, що директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер заявив, що написав прохання про відставку.