Росія припинила кібератаки на США після публічних звинувачень – директор розвідки
02:01, 18 листопада 2016Світ
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Директор національної розвідки США Джеймс Клеппер заявив, що Росія припинила кібератаки, пов’язані зі втручанням у вибори у США, після того, як адміністрація у Вашингтоні публічно звинуватила Москву в цьому втручанні.
Джеймс Клеппер / REUTERS
Про це повідомляє Радіо Свобода.
За його словами, офіційні заяви про причетність Москви і потім попередження про акції відплати, як виглядає, припинили передвиборну підривну діяльність.
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Але, сказав він на слуханні в комітеті Палати представників у справах розвідки, найімовірніше, Росія продовжить кібернетичну й інформаційну війну проти США після недавніх виборів.
Раніше УНІАН повідомляв, що директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер заявив, що написав прохання про відставку.
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