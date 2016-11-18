В Єллоустоуні чоловік розчинився в кислотній воді термального джерела

Молодий чоловік загинув червні цього року, проте подробиці стали відомі лише зараз. Місцева влада опублікувала остаточний звіт про інцидент за запитом місцевого телебачення, повідомляє Російська служба ВВС.

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За даними влади, 7 червня молодий чоловік зі своєю сестрою Сейбл зійшли з дерев'яного настилу, спеціально спорудженого в гейзерному басейні Норріс, щоб скупатися в термальних джерелах, незважаючи на розставлені там попереджувальні знаки про небезпеку.

Дівчина знімала на мобільний телефон, як її брат намагався спробувати воду. Але він послизнувся і впав у кипляче джерело.

Пізніше рятувальники виявили його тіло у воді, але залишили спроби дістати його через настання темряви, потенційну небезпеку для них самих і грозу. Однак на наступний день останків чоловіка виявити вже не вдалося.

Заступника керівника групи рейнджерів Лоран Вересс вважає, що, швидше за все, за ніч тіло повністю розчинилося в дуже гарячій воді з високою концентрацією кислоти.

Інцидент стався на краю Єллоустонської кальдери, яку також називають "супервулканом" - його виверження потенційно може призвести до кардинальної зміни клімату на планеті.

Єллоустонський національний парк був відкритий в 1872 році. Він розташований на території штатів Вайомінг, Монтана та Айдахо.