Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив про "поворотний момент" у відносинах із США

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Не називаючи імені Дональда Трампа, лідер Китаю перед останньою зустріччю з Бараком Обамою на посаді президента США висловився за поступову зміну відносин двох країн за нової адміністрації США.

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"Я сподіваюся, що обидві сторони будуть працювати разом, зосередившись на співпраці, долати розбіжності й забезпечувати поступову зміну відносин", - заявив Сі Цзіньпін в ході саміту АТЕС в Перу, в рамках якого він провів переговори зі своїм американським колегою.

Також лідер КНР подякував Бараку Обамі за зміцнення зв'язків між двома країнами.