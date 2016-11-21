Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив про "поворотний момент" у відносинах із США
03:43, 21 листопада 2016Світ
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Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що після президентських виборів у США для відносин Пекіна й Вашингтона настав "поворотний момент".
Голова КНР Сі Цзіньпін / REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
Не називаючи імені Дональда Трампа, лідер Китаю перед останньою зустріччю з Бараком Обамою на посаді президента США висловився за поступову зміну відносин двох країн за нової адміністрації США.
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"Я сподіваюся, що обидві сторони будуть працювати разом, зосередившись на співпраці, долати розбіжності й забезпечувати поступову зміну відносин", - заявив Сі Цзіньпін в ході саміту АТЕС в Перу, в рамках якого він провів переговори зі своїм американським колегою.
Також лідер КНР подякував Бараку Обамі за зміцнення зв'язків між двома країнами.
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