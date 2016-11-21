Столтенберг закликав країни НАТО швидше ратифікувати угоду про приєднання Чорногорії

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, з відповідним зверненням Столтенберг звернувся до парламентарів у понеділок, 21 листопада, в Стамбулі, виступаючи на пленарному засіданні Парламентської асамблеї НАТО.

«Насправді це парламенти вирішують, хто буде членом НАТО. І ви знаєте, що зараз ми знаходимося в процесі запрошення, розширення НАТО новим членом, Чорногорією», - сказав генсек альянсу.

Він нагадав, що договір про приєднання вже підписаний, і залишилося лише завершити процес ратифікації. «Це має бути зроблено в усіх 28 парламентах, тому я настійно закликаю ті парламенти, ті країни, які ще не ратифікували угоду про приєднання Чорногорії, зробити це», - наголосив Столтенберг.

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Генсек альянсу додав, що процес ратифікації цієї угоди є прямою відповідальністю парламентів. «Я звертаюсь прямо до вас: поверніться до своїх парламентів, переконайтеся, що ви ратифікуєте угоду якомога швидше. Наступного року у нас буде саміт НАТО, і я дійсно думаю, що це те, що ми повинні бути в змозі зробити до саміту, щоб угода про приєднання була ратифікована всіма парламентами з тим, щоб ми могли вітати Чорногорію в якості повноправного члена на саміті у 2017 році, що може статися на початку 2017 року, тому ви повинні поспішити і ратифікувати угоду про приєднання», - закликав він.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня 2016 року всі 28 країн НАТО підписали протокол про вступ Чорногорії до Альянсу.

Після того як протокол буде ратифіковано парламентами всіх країн-членів Альянсу, Чорногорія стане повноправним 29-м членом НАТО.