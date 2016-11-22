Переговори щодо об'єднання Кіпру зайшли у глухий кут

За словами представника уряду Кіпру Нікоса Христодулідіса, підтримувані ООН переговори про поділ зон контролю між грецькими й турецькими кіпріотами не привели до якихось певних результатів, передає DW.

Відповідно до заяви ООН, президент Кіпру Нікос Анастасіадіс, що відноситься до грецьких кіпріотів, а також бунтівний лідер турецьких кіпріотів Мустафа Акінчі, "незважаючи на всі зусилля", не змогли подолати розбіжності з територіального питання. Консультації в Швейцарії тривали два дні. Доля подальших переговорів залишається невідомою.

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Туреччина з 1974 року займає північну частину Кіпру, яку вона оголосила Турецькою республікою Північного Кіпру. Світова спільнота не визнає цю окупацію. З 2004 року грецька Республіка Кіпр є членом ЄС. Законодавство Євросоюзу не поширюється на північну частину острова, де розташована невизнана Турецька республіка Північного Кіпру. У свою чергу Туреччина не визнає уряд Республіки Кіпр. Влада Кіпру з 2005 року блокує переговори між ЄС та Анкарою про вступ Туреччини до Євросоюзу.