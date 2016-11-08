У Швейцарії розпочалися переговори про возз'єднання Кіпру

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Reuters.

"Лідери двох країн висловили надію на те, що ця зустріч відкриє шлях для останньої фази переговорів відповідно до їх загальних прагнень зробити все можливе для того, щоб досягти врегулювання ситуації у 2016 році", - сказав журналістам генсек ООН Пан Гі Мун.

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За його словами, перспектива вирішення конфлікту на Кіпрі "знаходиться в межах досяжності, очікування в обох громадах високі".

Анастасіадіс і Акінджі є помірними лідерами своїх частин Кіпру, їхні переговори спрямовані на возз'єднання Кіпру в якості федерації двох територій, які мають в значній мірі зберегти самоврядування.

Як повідомляв УНІАН, раніше лідери грецької та турецької частин Кіпру Нікос Анастасіадіс і Мустафа Акинджи висловили рішучий намір вирішити усі питання для врегулювання кіпрської проблеми протягом року.