У Китаї в масовій ДТП зіткнулось більше півсотні автомобілів: десятки загиблих і постраждалих (фото)

09:59, 22 листопада 2016
Світ
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Унаслідок масштабної ДТП у Китаї загинули 17 та дістали травми 37 людей.

На швидкісній автомагістралі Пекін-Куньмін у північній китайській провінції Шаньсі в масштабній дорожньо-транспортній пригоді зіткнулися 56 автомобілів.

Про це повідомляє Xinhua.

Як припускає місцева влада, аварія сталася через сніг і дощову погоду.

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Розслідування ДТП триває. На даний момент всі постраждалі перебувають у стабільному стані. У рятувальній операції були задіяні місцева поліція, пожежники, а також лікарі та чиновники.

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