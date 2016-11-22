У Китаї в масовій ДТП зіткнулось більше півсотні автомобілів: десятки загиблих і постраждалих (фото)
09:59, 22 листопада 2016Світ
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Унаслідок масштабної ДТП у Китаї загинули 17 та дістали травми 37 людей.
На швидкісній автомагістралі Пекін-Куньмін у північній китайській провінції Шаньсі в масштабній дорожньо-транспортній пригоді зіткнулися 56 автомобілів.
Про це повідомляє Xinhua.
Як припускає місцева влада, аварія сталася через сніг і дощову погоду.
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Розслідування ДТП триває. На даний момент всі постраждалі перебувають у стабільному стані. У рятувальній операції були задіяні місцева поліція, пожежники, а також лікарі та чиновники.
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