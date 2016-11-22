Росія розмістила на Курилах ракетні комплекси "Бастіон" і "Бал"

Про це пише газета Тихоокеанського флоту Росії "Бойова вахта".

"На сьогодні з'єднання готується до чергових стрільб береговим ракетним комплексом "Бастіон", - йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, що ракетні комплекси "Бал" і "Бастіон" призначені для контролю територіальних вод та захисту узбережжя на десантонебезпечних напрямках.

Раніше ЗМІ повідомляли, що угруповання російських військ у Калінінградському особливому районі посилено дивізіоном берегового ракетного комплексу "Бастіон".

Довідка. Курильські острови, які в Японії називають Північною територією, були окуповані армією СРСР ще в часи Другої світової війни. Фактично Кремль і Токіо так і не підписали мирну угоду ще з тих часів. Тому японська сторона роками намагається домогтися підписання миру та обговорення з Москвою повернення цих територій.

Раніше прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе висловився за проведення саміту з російським президентом Володимиром Путіним для обговорення підписання мирного договору між двома країнами.