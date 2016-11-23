Трамп хоче помирити Ізраїль із Палестиною

Про це він сказав в інтер'ю редакторам та журналістам The New York Times.

На запитання, якою буде роль в новій адміністрації у чоловіка його дочки Іванки Джареда Кушнера, Трамп відповів, що, "можливо, ніяка". Він пояснив, що не хотів би, аби люди говорили про конфлікт інтересів.

Водночас Трамп сказав, що його зять - "дуже розумний і хороший хлопець".

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"Він кваліфікована особа, і я думаю, що він може бути дуже корисним. Мені б хотілося бути тим, хто матиме можливість укласти мир між Ізраїлем і Палестиною. Мені хотілося б цього, бо це було б таким великим досягненням. Тому що ніхто не був у змозі зробити це", - наголосив Трамп.

На думку Трампа, для досягнення цієї мети він, можливо, залучить Кушнера, який може зробити добру справу в цьому питанні, бо він добре знає ситуацію на Близькому Сході.

"Зараз багато людей кажуть мені, дійсно видатні люди кажуть мені, що це неможливо, ти не зможеш зробити це.... Насправді, великі ізраїльські бізнесмени кажуть мені: ти не можеш цього зробити, це неможливо. Я не погоджуюсь, я думаю, що можу досягти миру", - заявив Трамп.