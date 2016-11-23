Російські танкери під час доставки авіапального до Сирії заправлялися у портах Греції та Кіпру - Reuters

Перевезення здійснювалися через Кіпр та Грецію, де російські танкери дозаправлялися. Про це Reuters повідомили джерела в європейській розвідці.

ЄС два роки тому ввів санкції проти уряду Башара Асада за порушення прав людини. Ними передбачена й заборона перевезень через територію ЄС товарів військового призначення.

Читайте такожУ Росії пояснили, чому постачають пальне до Сирії в обхід санкційЯк раніше повідомив Reuters, танкери РФ доставляли реактивне паливо для літаків Сирії через територіальні води Євросоюзу, що є порушенням санкцій ЄС.

Нагадаємо, що Брюссель ввів санкції щодо ще десятьох високопоставлених сирійських військовослужбовців і чиновників режиму Башара Асада. Санкції введені проти людей, "відповідальних за жорстокі репресії проти цивільного населення Сирії, які підтримують режим Асада або пов'язаних з ними людьми". Імена людей, які увійшли в чорний список, поки не називаються.

У списку санкцій Євросоюзу щодо сирійського конфлікту зараз - 217 осіб. Їм заборонено в'їзд в ЄС, а їхні рахунки на території країн-членів ЄС заморожені.