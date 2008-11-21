Піратам знадобилося 16 хвилин на захоплення супертанкера

Сомалійським піратам знадобилося лише 16 хвилин, щоб захопити саудівський супертанкер "Сіріус Стар", який перевозив нафти на 100 мільйонів доларів, повідомляє у п`ятницю AFP з посиланням на певну “військову доповідь”.

У доповіді також зазначається, що пірати на двох невеликих катерах узяли на абордаж танкер розміром з два футбольні поля. Єдині пристосування, які мали пірати для того, щоб потрапити на судно, були звичайні канати і гаки.

Крім того, зазначають автори доповіді, пірати діяли двома групами: спочатку перша уповільнила рух танкера, а потім їх спільники з другої групи залізли на борт і взяли в заручники команду судна.

Нагадаємо, що "Сіріус Стар" був захоплений 15 листопада біля берегів Кенії. На борту судна 25 моряків з Хорватії, Великобританії, Філіппін, Польщі та Саудівської Аравії. У четвер пірати зажадали за судно викуп у розмірі 25 мільйонів доларів.

Лента.ру