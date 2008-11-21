Піратам знадобилося 16 хвилин на захоплення супертанкера
Діяли злагоджено двома групами
Сомалійським піратам знадобилося лише 16 хвилин, щоб захопити саудівський супертанкер "Сіріус Стар", який перевозив нафти на 100 мільйонів доларів, повідомляє у п`ятницю AFP з посиланням на певну “військову доповідь”.
У доповіді також зазначається, що пірати на двох невеликих катерах узяли на абордаж танкер розміром з два футбольні поля. Єдині пристосування, які мали пірати для того, щоб потрапити на судно, були звичайні канати і гаки.
Крім того, зазначають автори доповіді, пірати діяли двома групами: спочатку перша уповільнила рух танкера, а потім їх спільники з другої групи залізли на борт і взяли в заручники команду судна.
Нагадаємо, що "Сіріус Стар" був захоплений 15 листопада біля берегів Кенії. На борту судна 25 моряків з Хорватії, Великобританії, Філіппін, Польщі та Саудівської Аравії. У четвер пірати зажадали за судно викуп у розмірі 25 мільйонів доларів.