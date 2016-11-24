У Мінську опозиція провела мітинг під гаслом "повернути владу народу"

Про це повідомляє видання «Білоруський партизан».

Акція почалася о 18 годині і тривала півгодини. Обійшлося без затримань.

Мітинг пройшов під гаслом «повернути владу народу».

«24 листопада 1996 року в країні відбувся референдум, за підсумками якого була скасована законодавча влада, а Лукашенко самоправно додав собі 2,5 року до терміну», - заявив напередодні опозиціонер Микола Статкевич.

Акція, за задумом Ради Білоруського Національного Конгресу, до складу якої входить і Статкевич, починає кампанію «За нові вибори, за нову владу!».

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На площі Свободи зібралося близько 150 чоловік під біло-червоно-білими прапорами.

Серед учасників акції - її організатори, екс-кандидати в президенти Микола Статкевич і Володимир Некляєв, активісти опозиції Павло Северинець, Максим Вінярський, Євген Афнагель. Багато журналістів і співробітників міліції в цивільному.