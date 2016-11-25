Озброєний чоловік увірвався в будинок для людей похилого віку на півдні Франції, є жертва

Про це повідомляє republic.ru з посиланням на Reuters.

Чоловік був озброєний ножем і дробовиком. Після його вторгнення до будинку був знайдений труп жінки. За даними агентства, загибла працювала в будинку пристарілих. Перед смертю жінка встигла подзвонити в поліцію.

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Правоохоронні органи шукають злочинця. У префектурі департаменту Еро інцидент до терористичних актів поки не зараховують.

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Як уточнюють французькі ЗМІ, в будівлі, де стався інцидент, живуть 60 ченців. Раніше вони займалися місіонерською діяльністю в Африці.

Раніше УНІАН повідомляв, що в місті Луїсвілл штату Кентуккі (США) внаслідок стрілянини в одному з парків, де проходив футбольний турнір, загинули дві людини.