Російський політолог оцінила ймовірність відходу Путіна на пенсію

Таку думку в інтерв'ю "Обозревателю" висловила російський політолог і історик Олена Галкіна.

"Якщо говорити про Володимира Путіна, для людини, яка перебуває при владі, яка скоювала злочини, залишається один шлях. Він вже не може піти на пенсію. Навіть гарантії, які йому можуть бути надані під час передачі влади, не будуть абсолютними, бо злочини задокументовані", - зазначила Галкіна.

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За її словами, зараз Путін посилено атакує ліберальне політичне крило в Росії і "спускає всіх собак" у частині невдач на соціально-економічний блок.

Нагадаємо, 24 листопада президент Росії Володимир Путін на церемонії вручення премій Російського географічного товариства (РГТ) пожартував щодо протяжності кордонів Росії, заявивши, що "кордон Росії ніде не закінчується".