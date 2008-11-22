В італійській школі обвалилася стеля - загинула дитина

В одному з ліцеїв містечка Ріволі, неподалік Турина, в суботу обвалилася стеля, що спричинило смерть 18-річного школяра, постраждали ще 20 осіб. Троє з потерпілих дістали серйозні поранення, повідомляє італійське агентство АНСА.

Упродовж дня фахівці пожежної служби, які працюють на місці події, дійшли висновку, що причинами обвалу стали будівельна недосконалість і можливе руйнування структури будівлі, а не шквальний вітер, як вважалося раніше. Проте фахівцям ще належить провести детальний аналіз.

За даними організації Кодаконос, 75% італійських шкіл знаходяться в жалюгідному стані.