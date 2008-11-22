В Австралії зграя дельфінів викинулася на берег: загинули 52 ссавця

Масовий викид зграї чорних дельфінів на берег стався на північному заході Австралії, загинули 52 ссавця, повідомляє агентство Франс Прес.

Наразі на пляжі Антона (Anthony`s Beach) на острові Стенлі, розташованому поблизу материка, в живих залишилися 13 чорних дельфінів, яких ще називають гріндами. Їх намагаються врятувати рейнджери з охорони тварин разом з волонтерами.

"Ми пускаємо воду навколо них, люди намагаються запобігти їхній загибелі, не допустити сонячних опіків, перегрів для них є найбільшою проблемою", - сказав представник місцевого заповідника.

За його словами, після того, як стан здоров`я тварин стабілізується, їх спробують направити в глибоку воду.

Дотепер учені не можуть дати точної відповіді, що може стати причиною подібних масових самогубств китоподібних, які час від часу трапляються в різних куточках земної кулі, зазначає агентство.