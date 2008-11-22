В Австралії зграя дельфінів викинулася на берег: загинули 52 ссавця
13 ще живих намагаються врятувати
Масовий викид зграї чорних дельфінів на берег стався на північному заході Австралії, загинули 52 ссавця, повідомляє агентство Франс Прес.
Наразі на пляжі Антона (Anthony`s Beach) на острові Стенлі, розташованому поблизу материка, в живих залишилися 13 чорних дельфінів, яких ще називають гріндами. Їх намагаються врятувати рейнджери з охорони тварин разом з волонтерами.
"Ми пускаємо воду навколо них, люди намагаються запобігти їхній загибелі, не допустити сонячних опіків, перегрів для них є найбільшою проблемою", - сказав представник місцевого заповідника.
За його словами, після того, як стан здоров`я тварин стабілізується, їх спробують направити в глибоку воду.
Дотепер учені не можуть дати точної відповіді, що може стати причиною подібних масових самогубств китоподібних, які час від часу трапляються в різних куточках земної кулі, зазначає агентство.