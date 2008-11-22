У столиці Перу лідери АТЕС обговорять проблему світової кризи

Шістнадцятий саміт лідерів форуму Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС) відкрився у столиці Перу.

Як передає ІТАР-ТАРС, лідери АТЕС обговорять проблематику глобальної фінансової кризи, питання просування регіональної економічної інтеграції, підвищення корпоративної соціальної відповідальності, зміцнення різних аспектів регіональної безпеки.

На зустрічі лідерів 21 економіки АТЕС буде прийнято Лімську декларацію. Документ охоплює такі теми, як лібералізація торгівлі, регіональна економічна інтеграція, продовольча безпека, підтримка Дохійського раунду переговорів, безпека особи, фінансова криза.

Міжурядовий форум АТЕС був скликаний у листопаді 1989 року на першій конференції міністрів закордонних справ і економіки 12 країн Азіатсько-тихоокеанського регіону (АТР) в Канберрі за ініціативи Австралії. Його метою було підвищення рівня економічного розвитку в країнах регіону.

АТЕС не має статуту, тому не може називатися організацією і діє як міжнародний форум, консультативний орган урядів держав-членів для обговорення економічних питань.

У сферу діяльності АТЕС входить налагодження контактів з оперативного обміну інформацією, капіталами і технологією, співпраця в забезпеченні енергоресурсами, освоєнні і збереженні океанічних запасів.

В АТЕС беруть участь Австралія, Бруней, В`єтнам, Гонконг (Сянган), Індонезія, Канада, Китай, Малайзія, Мексика, Нова Зеландія, Папуа - Нова Гвінея, Перу, Росія, Республіка Корея, Сингапур, США, Таїланд, Філіппіни, Чилі, китайський Тайвань і Японія.