У Франції заарештовано підозрюваного у вбивстві жінки в будинку для літніх

Місцеві ЗМІ повідомляють, що підозрюваний раніше працював у цьому закладі, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Поліція заявила, що напад не пов'язано з ісламським тероризмом.

"На даний момент ми не можемо точно сказати, які були мотиви нападника, але ми можемо стверджувати, що тут немає ніякого зв'язку з ісламським тероризмом", - сказав прокурор округу Монпельє Крістоф Барре.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на п'ятницю, 25 листопада, озброєний чоловік у масці увірвався в будинок престарілих в місті Монферье-сюр-Ле на півдні Франції.

Викликана постояльцями поліція виявила тіло вбитої жінки, яка жила в цьому будинку. Злочинець зник. У момент нападу в притулку перебувало ще близько 60 осіб.