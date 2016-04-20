Рауля Кастро переобрано президентом Куби на другий термін

Таке рішення було прийнято учасниками першого за останні п'ять років з'їзду Комуністичної партії Куби, повідомляє Reuters.

Крім того, 84-річного Кастро переобрано першим секретарем партії, а 85-річного Хосе Рамона Мачадо Вентуру – другим секретарем.

Загалом, за підсумками з'їзду на чолі країни залишилися ветерани революції 1959 року, хоча напередодні Рауль Кастро закликав встановити для можновладців обмеження за віком 70 років.

Читайте такожОбама зустрівся з Раулем Кастро на Кубі

Наступний з'їзд правлячої партії відбудеться в 2021 році, але Кастро піде у відставку з поста президента в 2018-му. Поки невідомо, чи залишиться він на чолі партії.