Прем'єр Таїланду не хоче у відставку - опозиція штурмує парламент

Декілька сотів прихильників опозиції зібралися сьогодні біля будівлі поліції столиці Таїланду, намагаючись прорватися на її територію. За даними ЗМІ, поліцейським, які охороняли будівлю, довелося сховатися на його території через перевагу демонстрантів за чисельністю. Зараз демонстранти розбирають барикади, що захищають головні ворота.

Декілька тисяч чоловік блокували будівлю парламенту Таїланду, відключивши в ній електрику. Повідомляється, що всередині знаходиться кілька депутатів і міністрів. Будівля парламенту оточена поліцією і військовими.

Зараз на вулицях Бангкока знаходяться близько 100 тис. демонстрантів для продовження антиурядової акції, яка почалася в неділю. За словами лідерів опозиційного Народного альянсу за демократію, «маніфестанти мають намір йти до кінця і не відступати, поки прем`єр не розпустить уряд і не залишить пост». Демонстранти розділилися на групи, деякі з них ідуть до будівель різних міністерств.

Сьогодні до протестуючих мають намір приєднатися не менше 200 тисяч працівників державних компаній зі всіх регіонів країни.

В той же час, прем`єр-міністр Таїланду Сомчай Вонгсават не збирається йти у відставку. Про це він заявив в інтерв`ю журналістам на саміті АТЕС в Перу.

«Я демократично вибраний прем`єр, тому я взагалі не думаю про саму можливість відставки», - підкреслив він.

«Ми повинні вести переговори з опозицією і спробувати досягти примирення», - вказав він, додавши, що військові надійно тримають ситуацію в руках, розкривши недавню змову.

За матеріалами Газети.ру