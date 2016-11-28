Президент Німеччини запропонував взяти паузу в процесі євроінтеграції

Про це він заявив в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag, передає РБК.

«Ми розробили відмінний концепт роботи з Європейським союзом. Проект, про який минулі покоління могли тільки мріяти», - зазначив Гаук.

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Однак, на думку президента ФРН, ідея євроінтеграції не завжди знаходить підтримку.

«Але на шляху до більш тісного об'єднання ми були іноді занадто швидкими, від чого не всі наші громадяни могли чи хотіли слідувати за нами», - зазначив президент ФРН. За словами Гаука, це питання є для нього предметом занепокоєння.

«В цілому, ми повинні подумати про перерву, за час якої ми обговоримо, яку мету ми хочемо досягти і в якому темпі», - уклав Гаук.