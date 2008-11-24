Путін звинуватив Саакашвілі у використанні сталінського принципу

Власті Грузії намагалися вирішити проблему своєї територіальної цілісності за сталінським принципом - "Немає людини - немає проблеми", заявив прем`єр-міністр РФ Володимир Путін. "Проблеми територіальної цілісності Грузії влада цієї країни повважала можливим вирішити відомому сталінському принципу - "Немає людини - немає проблеми", і бомбили цивільні населені пункти, знищували мирних жителів", - заявив Путін у понеділок на міжнародній конференції з гуманітарного права в Санкт-Петербурзі. "Це жорстокий широкомасштабний і невибірковий напад. І Росія була вимушена захищати і своїх миротворців і ні в чому не повинних цивільних людей", - відзначив глава російського уряду.

РИА Новости