Мало шансів – Штайнмаєр не сподівається на прогрес в ході переговорів у Мінську щодо припинення вогню на Донбасі

Очільник міністерства закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив про низькі шанси щодо домовленостей про припинення вогню на Донбасі, передає Reuters.

Зокрема, за його словами, значного прогресу у цьому питанні не слід очікувати від результатів зустрічі у «нормандському форматі» у мінську, яка запланована на 29 дистопада.

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"Існує мало шансів на значний прогрес (у ходу переговорів у Мінську 29 листопада, - ред.) щодо припинення бойових дій на сході України", – цитує видання повідомленні німецького МЗС.

Нагадаємо, 21 листопада президент України Петро Порошенко і канцлер ФРН Ангела Меркель домовилися про проведення наприкінці листопада зустрічі керівників МЗС країн «нормандської четвірки».

При цьому, очільник українського МЗС Павло Клімкін заявив, що у Мінську наполягатиме на українському баченні "дорожньої карти". Міністр на зустрічі міністрів закордонних справ країн «нормандського формату» також акцентуватиме увагу на питаннях безпеки і гуманітарного виміру.