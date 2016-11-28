Поліція не виключає версії терористичної атаки в державному університеті США

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на CNN.

За словами президента навчального закладу Майкла Дрейка, вранці в понеділок в Коламбусі невідомий спочатку направив автомобіль на пішоходів на території університету Огайо, а потім вийшов з ножем з машини і атакував людей. За останніми даними, дев'ять осіб були госпіталізовані, один з них перебуває в критичному стані.

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«Враховуючи, що (у нападника) був намір врізатися в людей на тротуарі, намір їх атакувати, ми повинні розглядати таку можливість (що атака була терористичним актом)», — сказала глава міської поліції Кім Джейкобс.

За її словами, місцеве управління поліції співпрацює з ФБР, будуть розслідуватися всі можливі мотиви злочину.

Особа нападника поки не розкривається. За даними поліції і очевидців, він накинувся на людей з ножем для різання м'яса.

«У нас поки немає даних про те, що він використовував вогнепальну зброю, але ми ще не обшукали його автомобіль», - додала Джейкобс.

Вона також зазначила, що у поліції також немає підстав вважати, що є другий підозрюваний.

Раніше повідомлялося, що в США на території державного університету в штаті Огайо невідомий відкрив стрілянину. Підозрюваного у стрілянині на території кампусу державного університету в штаті Огайо, вбито.