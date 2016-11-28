Чоловік, що напав на людей в університеті Огайо, застрелений поліцією

Перед цим він встиг поранити щонайменше дев'ять людей, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Всупереч початковим повідомленням про стрілянину на кампусі, в поліції заявили, що нападник не мав при собі вогнепальної зброї. Він під'їхав до будівлі інженерного факультету на автомобілі, заїхав на тротуар і збив кількох перехожих, які стояли поблизу. Після цього він вийшов з машини і накинувся на людей з ножем, який свідки описують як "тесак м'ясника".

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Університет підняв тривогу, його адміністрація рекомендувала всім, хто знаходився на території кампусу, бігти, ховатися або в крайньому випадку чинити опір.

Як з'ясувалося пізніше, нападника майже відразу після надходження сигналу тривоги застрелив поліцейський, який патрулював кампус .

Раніше УНІАН повідомляв, що співробітники поліції припустили, що атака озброєного ножем зловмисника на державний університет в штаті Огайо, могла бути терористичним актом. За останніми даними, дев'ять осіб були госпіталізовані, один з них перебуває в критичному стані.