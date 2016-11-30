У Туреччині під час пожежі в шкільному гуртожитку загинули 11 дітей (відео)
00:53, 30 листопада 2016Світ
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У турецькому місті Адана в результаті пожежі в шкільному гуртожитку для дівчаток загинули 12 людей: 11 дітей і один дорослий.
cnnturk.com
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на місцевих чиновників.
"12 тіл було виявлено, 22 постраждалих доставлені в лікарні", - цитує Анатолійське агентство губернатора регіону.
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На зйомках, показаних по турецькому телебаченню, можна побачити охоплену вогнем триповерхову будівлю і пожежників, які намагаються загасити полум'я.
Повідомляється, що це був приватний гуртожиток, в ньому проживали 34 учня. Деякі з постраждалих, щоб врятуватися від вогню, вистрибували з вікон.
За попередніми даними, пожежа виникла через коротке замикання, вогонь швидко поширився через дерев'яні конструкції всередині будівлі.
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