У Туреччині під час пожежі в шкільному гуртожитку загинули 11 дітей (відео)

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на місцевих чиновників.

"12 тіл було виявлено, 22 постраждалих доставлені в лікарні", - цитує Анатолійське агентство губернатора регіону.

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На зйомках, показаних по турецькому телебаченню, можна побачити охоплену вогнем триповерхову будівлю і пожежників, які намагаються загасити полум'я.

Повідомляється, що це був приватний гуртожиток, в ньому проживали 34 учня. Деякі з постраждалих, щоб врятуватися від вогню, вистрибували з вікон.

За попередніми даними, пожежа виникла через коротке замикання, вогонь швидко поширився через дерев'яні конструкції всередині будівлі.