У США пасажирка вистрибнула з літака під час його руху
01:58, 30 листопада 2016Світ
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Пасажирка літака United Airlines, що приземлився в аеропорту Х'юстона в США, залишила його під час руху по рульожній доріжці, не чекаючи зупинки літака.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє Дождь з посиланням на ABC.
Жінка самостійно відкрила люк аварійного виходу, вистрибнула з літака і побігла в сторону від нього. Згодом її затримали поліцейські.
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В даний час пасажирка знаходиться в лікарні, де лікарі перевіряють стан її психічного здоров'я. Про причини свого вчинку жінка не повідомила.
Поліція та ФБР відмовилися від розслідування інциденту, звинувачення жінці не пред'явили.
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