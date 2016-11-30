У США пасажирка вистрибнула з літака під час його руху

Про це повідомляє Дождь з посиланням на ABC.

Жінка самостійно відкрила люк аварійного виходу, вистрибнула з літака і побігла в сторону від нього. Згодом її затримали поліцейські.

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В даний час пасажирка знаходиться в лікарні, де лікарі перевіряють стан її психічного здоров'я. Про причини свого вчинку жінка не повідомила.

Поліція та ФБР відмовилися від розслідування інциденту, звинувачення жінці не пред'явили.