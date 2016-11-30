Сервіс YouTube може піти з Росії - ЗМІ

Про це пише видання Коммерсантъ.

За аналогією зі ЗМІ, з 1 червня 2017 року законопроект обмежує часткою 20% іноземне володіння в компаніях-організаторах аудіовізуальних сервісів з професійним контентом.

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Мова йде про інтернет-ресурси, щоденна аудиторія яких у РФ за місяць становить більше 100 тис. користувачів, або більше 20 тис. користувачів в одному суб'єкті країни. Аудіовізуальні послуги з такою відвідуваністю повинні включатися в спеціальний реєстр.

Під поняття "організатор аудіовізуального сервісу" підпадає YouTube, де користувачі розміщують у тому числі контент власного виробництва, йдеться у висновку правового комітету МКС. Там написано, що прийняття законопроекту може призвести до "уходу YouTube з території Росії".

На YouTube розміщується як професійний, так і користувальницький контент, а методики з відокремлення одного від іншого немає, пояснює можливі причини відходу джерело Ъ, знайоме з ходом розробки законопроекту.

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Зараз у власника YouTube - американської Google - в Росії є кешуючі сервери, але щоб виконати вимогу, доведеться створювати додаткову інфраструктуру, додає він.

В іншому випадку YouTube доведеться переходити "на закордонні майданчики, що призведе до різкого зростання валютних витрат всіх операторів зв'язку та погіршення якості послуг", продовжує джерело, нагадуючи, що на YouTube припадає понад 30% від загального споживання трафіку російськими користувачами.

Крім ризиків для YouTube законопроект обмежує конкуренцію, націлений на отримання вигоди окремими учасниками ринку, виштовхує користувачів в "сіру зону", пов'язану з "безконтрольним поширенням TOR і VPN", випливає з висновку правового комітету МКС.