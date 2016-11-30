"Пожежа століття" в Теннессі: тисячі людей евакуйовані, є загиблі (відео)

У Тенессі на території Національного лісопарку Грейт-Смокі-Маунтінс спалахнули масштабні лісові пожежі, загинули три людини. Про це з посиланням на місцевих чиновників повідомляє NBC News.

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Губернатор Білл Хаслам назвав те, що відбувається "найбільш масштабною пожежею в Теннессі за останні сто років". Десятки будинків були зруйновані вогнем, тисячі жителів були змушені тікати.

Станом на вівторок в лікарні доставили вже 14 постраждалих, троє з них – у критичному стані з сильними опіками. Три людини загинули.

"Ми не змогли дістатися у всі райони. Молимося, щоб жертв не побільшало", - сказав мер одного з постраждалих міст.

Як повідомляла місцева влади, в ніч на середу стихія продовжує вирувати.