Секретну інформацію про терористів "випадково" підготували для ефіру голландського ТБ

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NU.

"У розпорядженні телевізійної програми Zembla виявилося більше семи сотень сторінок конфіденційної інформації Європолу", – йдеться в повідомленні.

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Так, у розпорядженні програми виявилися дані про сотні імен і телефонів людей, які пов'язані з тероризмом. Інформація містить дані за період з 2006 по 2008 рік. Серед даних інформація щодо слідства у справі так званої Hofstad Group і вибухів у Мадриді.

У Європолі вже прокоментували витік даних і назвали її "дуже серйозним інцидентом".

Вже встановлено, що співробітниця національної поліції Голландії, взяла конфіденційну інформацію Європолу додому, що суперечить правилам організації. Вдома вона зробила копію даних на резервний диск, який був підключений до незахищеної мережі.

"Це впливає на конфіденційність, і саме тому ми негайно створили слідчу групу, щоб зрозуміти, як це могло статися", - так прокоментував інцидент Уїлл ван Гемерт, заступник директора Європолу.

В даний час проводиться розслідування інциденту. Поки що немає свідчень, щоб дані потрапили в інші руки, окрім телевізійної передачі. Однак, в Європолі не виключають таку можливість.

Прес-секретар Європолу зазначив, що організація "має дуже надійну систему захисту інформації, але людський фактор ніколи не можна повністю виключати". Зараз Європол разом з національною поліцією Голландії роблять все для того, щоб пом'якшити негативні наслідки інциденту.