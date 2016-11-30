Спадкоємець автоімперії Fiat інсценував своє викрадення

У минулу п'ятницю Елканн зателефонував своїй родині з Нью-Йорка і заявив, що викрадач вимагає 10 тисяч доларів в якості "гарантії його безпеки", повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

39-річний Елканн був знайдений в суботу на Манхеттені, після того як представник його сім'ї звернувся до влади.

Отримавши від спадкоємця пояснення з приводу його зникнення, поліція заарештувала 29-річну повію-трансгендера, працівницю ескорт-служби, яку виявили у квартирі Елканна.

Читайте такожПісля нападу в Парижі Кім Кардашьян втратила коштовності вартістю кілька мільйонів доларів

Однак після розслідування всі звинувачення з арештованою були зняті. Поліцейські прийшли до висновку, що Елканна не утримували в квартирі насильно - просто у нього закінчилися гроші після запою.

Спадкоємця одного з найбільших італійських компаній звинуватили за статтею про неправдивому повідомленні про злочин. Йому наказано з'явитися в суд 25 січня наступного року.

За словами джерела місцевої преси в поліції, прилетівши в США у п'ятницю, Елканн провів майже два дні у квартирі разом з повією-трансгендером, вживаючи алкоголь і наркотики.

Елканн є онуком голови ради директорів Fiat і володіє великим пакетом акцій компанії, але жодних посад у ній не займає.

Він привернув до себе увагу репортерів ще в 2005 році, коли його виявили в Турині в стані коми, в яку він занурився після прийняття близької до смертельної дози наркотиків. В цей час він також перебував у компанії транссексуалів.

Ні сам Елканн, ні його представники поки не коментували інцидент у Нью-Йорку.