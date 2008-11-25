Індійські моряки потопили траулер замість піратського корабля

ВМС Індії помилково затопили тайський траулер "Екават Нава 5", прийнявши його за піратський корабель. Про це заявив власник судна Вічарн Сирічаекават. Про долю траулера, який зник в Аденській затоці одночасно з появою повідомлень про знищення піратського корабля, стало відомо, коли один з моряків з "Екават Нава 5" був знайдений живим, повідомляє CNN.

Судновласник уточнив, що індійські моряки відкрили вогонь по траулеру, коли на "Екават Нава 5" напали пірати. Ймовірно, побачивши бандитів на борту судна, індійці вирішили, що перед ними що корабель піратів. Сирічаекават додав, що має дані про одного загиблого, невідома доля 14 моряків з траулера.

Індійські моряки спростовують цю версію. За словами індійських моряків, їх дії були самообороною, і перші постріли були зроблені з надалі затопленого судна. Потім військове командування Індії заявило, що морякам вдалося потопити великий піратський корабель - такий висновок був зроблений на основі того, що від судна, яке обстрілювалося, на кількох човнах відпливали пірати.

Доля "Екавата Нави" була невідома з 18 листопада 2008 року, коли екіпаж подав сигнал тривоги і повідомив про те, що їх переслідують пірати. Після цього зв`язок з судном урвався. Того ж дня індійські моряки відзвітували про те, що екіпажем сторожового корабля "Табар" було виявлено велике піратське судно, яке згодом було затоплене.

Лента.ру