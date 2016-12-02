Європол попередив про можливі теракти з боку "Ісламської держави"

У доповіді Європолу, опублікованій 2 грудня, йдеться, що у Єропі можуть перебувати кількадесят осіб, які планують терористичні акти.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Автори доповіді попереджають: напади, здійснені в останні два роки у Франції та Бельгії, показують, що екстремісти можуть ефективно планувати складні атаки. Також можливою є тактика використання автомобільних бомб.

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Європол також указав, що ймовірні терористи нині не обмежують мету своїх нападів співробітниками поліції чи військовослужбовцями. Про це, наголошують експерти, свідчать атаки Парижі в 2015 році, метою яких були нічний клуб і футбольний стадіон.

Нагадаємо, внаслідок серії терактів у Парижі 13 листопада 2015 року загинули 153 особи. Теракти в аеропорту й у метро Брюсселя в березні забрали життя 32 осіб.