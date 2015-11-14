Вибухи і стрілянина в Парижі: загиблих вже 60 (наживо)

Про це за інформацією телеканалу BFMTV повідомляє РИА Новости.

Президент Франції Франсуа Олланд проводить нараду з міністром внутрішніх справ Бернаром Казневом у зв'язку зі стріляниною та вибухами в Парижі. Про це повідомив телеканал BFM TV.

Вибухи прогриміли в п'ятницю в Парижі біля стадіону Stade de France, де проходив товариський футбольний матч між збірними Франції та Німеччини. Про це повідомив телеканал BFM TV.

Police: At least 26 dead after three terror attacks in heart of Paris https://t.co/knirJR7kVApic.twitter.com/M4zisAJJTj — Daily Mail Online (@MailOnline) November 13, 2015

Як повідомляє ТАСС, за його даними, за матчем спостерігав президент Франції Франсуа Олланд.

Як раніше повідомив телеканал, на півночі Парижа також відбулася перестрілка в ресторані. За його даними, вогонь з автомата по відвідувачам відкрили один або кілька осіб. Затримати його не вдалося.

Місце, де сталася НП, зазначає BFM TV, розташоване недалеко від будівлі, де в січні цього року терористами були розстріляні журналісти сатиричного тижневика Charlie Hebdo.

До ресторану прибули співробітники поліції і швидкої допомоги.

Крім того, в Парижі в концертному залі "Батаклан" невідомі захопили заручників. Про це повідомила префектура поліції.