Вибухи і стрілянина в Парижі: загиблих вже 60 (наживо)

Президент Франції Франсуа Олланд проводить нараду з міністром внутрішніх справ Бернаром Казневом у зв'язку зі стріляниною та вибухами в Парижі. Про це повідомив телеканал BFM TV.

Вибухи прогриміли в п'ятницю в Парижі біля стадіону Stade de France, де проходив товариський футбольний матч між збірними Франції та Німеччини. Про це повідомив телеканал BFM TV.

