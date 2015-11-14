Вибухи і стрілянина в Парижі: загиблих вже 60 (наживо)

00:43, 14 листопада 2015
Світ
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Число загиблих в результаті перестрілок, вибухів і взяття заручників в різних районах Парижа зросло до 60 осіб, кілька десятків поранені.

REUTERS

Про це за інформацією телеканалу BFMTV повідомляє РИА Новости.

Президент Франції Франсуа Олланд проводить нараду з міністром внутрішніх справ Бернаром Казневом у зв'язку зі стріляниною та вибухами в Парижі. Про це повідомив телеканал BFM TV.

Вибухи прогриміли в п'ятницю в Парижі біля стадіону Stade de France, де проходив товариський футбольний матч між збірними Франції та Німеччини. Про це повідомив телеканал BFM TV.

Як повідомляє ТАСС, за його даними, за матчем спостерігав президент Франції Франсуа Олланд.

Як раніше повідомив телеканал, на півночі Парижа також відбулася перестрілка в ресторані. За його даними, вогонь з автомата по відвідувачам відкрили один або кілька осіб. Затримати його не вдалося.

Місце, де сталася НП, зазначає BFM TV, розташоване недалеко від будівлі, де в січні цього року терористами були розстріляні журналісти сатиричного тижневика Charlie Hebdo.

До ресторану прибули співробітники поліції і швидкої допомоги.

Крім того, в Парижі в концертному залі "Батаклан" невідомі захопили заручників. Про це повідомила префектура поліції.

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