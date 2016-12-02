Білий дім підтримав постановку жінок на військовий облік

Про це повідомляє «Голос Америки».

Як заявив офіційний представник Ради з національної безпеки Нед Прайс, оскільки бар'єри для проходження військової служби, що існували раніше, скасовані, логічно зробити обов'язковою постановку жінок на військовий облік.

Однак, за словами Прайса, адміністрація Обами як і раніше виступає за те, щоб збройні сили формувалися виключно на добровільній основі.

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Відповідно до чинного законодавства, жінки мають право піти служити добровільно, але не зобов'язані ставати на військовий облік, на відміну від чоловіків.

Щоб поширити військову повинність на жінок, необхідне відповідне рішення Конгресу.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку року вперше в історії США військову академію очолила жінка.