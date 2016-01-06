Вперше в історії США військову академію очолила жінка

Діана Холланд - ветеран війни в Іраку та Афганістані. Церемонія приведення її до присяги відбулася у вівторок на головній галявині академії, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Федеральна академія Вест-Пойнт у штаті Нью-Йорк є найстарішим навчальним закладом армії США.

Жінкам дозволено навчатися у Вест-Пойнті з 1976 року, але досі академію очолювали тільки чоловіки.

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Минулого місяця міністр оборони США Ештон Картер пообіцяв, що відтепер для жінок будуть відкриті всі військові спеціальності - за його словами, американські збройні сили більше не можуть дозволити собі відмовлятися від таланту і навичок половини країни.