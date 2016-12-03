Внаслідок вибуху на вугільній шахті в Китаї загинула 21 людина

Про це повідомляє Сіньхуа.

Вибух стався ввечері у вівторок на шахті в місті Цитайхе в провінції Хейлунцзян.

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В результаті вибуху підтверджено загибель 21 людини, під завалами опинилися 22 шахтаря.

В даний час йде інтенсивна пошуково-рятувальна операція.

Як передає Бі-Бі-Сі, у шахти не було ліцензії. Почалося розслідування обставин катастрофи. Рятувальні роботи ускладнюють уламки, які блокують прохід по вузьких тунелях.

Нагадаємо, 29 листопада близько 21:00 на вугільній шахті в Цитайхе сталася аварія, в результаті якої 22 людини виявилися заблокованими під землею. Попередньою причиною аварії визнано вибух газу.