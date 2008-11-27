Шеф охорони президента Польщі вилетів з посади

Керівник Бюро охорони уряду Польщі генерал Маріанн Яніцкій у четвер усунув з посади шефа охорони президента полковника Кшиштофа Ольшовца у зв`язку з інцидентом в Ахалгорі, повідомляють польські ЗМІ.

Шеф охорони президента був звільнений, не зважаючи на опір цьому рішенню особисто глави держави Леха Качинського. Бюро охорони уряду займається охороною вищих посадовців Польщі. Прем`єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив згоду на усунення з посади полковника Ольшовца. Під час недільної поїздки до Грузії не була забезпечена належна охорона глави Польщі. Президент Польщі Лех Качинський минулої неділі знаходився в Грузії для участі в урочистостях, присвячених п`ятій річниці "революції троянд". Прямо з тбіліського аеропорту Качинський відправився в табір біженців, які постраждали під час серпневого військового конфлікту на Кавказі. За словами офіційного представника МЗС Польщі Петра Пашковського, пропозиція виїхати на кордон Південної Осетії була зроблена "Михайлом Саакашвілі в останню мить і імпровізованим чином цей пункт був дописаний до програми (візиту Качинського до Грузії)".

РИА Новости