Абе стане першим прем’єром Японії, який відвідає Перл-Гарбор

Як передає Радіо Свобода, таким чином він стане першим лідером цієї країни, який відвідає місце, звідки 75 років тому США атакували Японію.

«Це буде візит задля заспокоєння душ жертв», – сказав Абе 5 грудня журналістам.

«Я хочу показати світу готовність, щоб жахіття війни більше не повторювалися», – наголосив японський прем’єр.

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Заява Абе пролунала всього за два дні перед 75-ми роковинами атаки на Японію, яка відбулася 7 грудня 1941 року з військово-морської бази США на Гаваях.

Японські війська атакували Перл-Гарбор, щоб зруйнувати американські сили у Тихому океані. Але США вступили у Другу світову війну і у серпні 1945 року завдали Японії поразки.

Візит Абе, запланований на 26-27 грудня, відбудеться за 7 місяців після візиту Барака Обами, як першого президента США, до японського міста Хіросіма, куди США скинули ядерну бомбу в останні дні Другої світової війни.