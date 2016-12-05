Абе стане першим прем’єром Японії, який відвідає Перл-Гарбор
Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе анонсував свій візит на Перл-Гарбор, запланований на грудень.
Як передає Радіо Свобода, таким чином він стане першим лідером цієї країни, який відвідає місце, звідки 75 років тому США атакували Японію.
«Це буде візит задля заспокоєння душ жертв», – сказав Абе 5 грудня журналістам.
«Я хочу показати світу готовність, щоб жахіття війни більше не повторювалися», – наголосив японський прем’єр.
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Заява Абе пролунала всього за два дні перед 75-ми роковинами атаки на Японію, яка відбулася 7 грудня 1941 року з військово-морської бази США на Гаваях.
Японські війська атакували Перл-Гарбор, щоб зруйнувати американські сили у Тихому океані. Але США вступили у Другу світову війну і у серпні 1945 року завдали Японії поразки.
Візит Абе, запланований на 26-27 грудня, відбудеться за 7 місяців після візиту Барака Обами, як першого президента США, до японського міста Хіросіма, куди США скинули ядерну бомбу в останні дні Другої світової війни.