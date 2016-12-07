У НАТО впевнені у стійкості курсу США після приходу Трампа

Про це він сказав за підсумками першого дня засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі.

«Я абсолютно впевнений, що Сполучені Штати зберігатимуть своє стійке зобов’язання щодо НАТО, щодо трансатлантичних зобов’язань і гарантій безпеки для Європи», – наголосив Столтенберг.

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Очільник Альянсу пояснив свою впевненість тим, що Трамп сказав про це багатьом європейським лідерам і йому особисто під час телефонної розмови.

При цьому Столтенберг підкреслив, що декілька днів тому Конгрес США схвалив бюджет, який у чотири рази збільшує фінансування американської військової присутності у Європі, що дозволить розмістити нову бригаду та забезпечити спорядженням ще одну бригаду.

Також він сказав, що стабільність у Європі є важливою як для Європи, так і для Сполучених Штатів.

«Тому я абсолютно впевнений, що і з новою адміністрацією США продовжать бути прихильними до НАТО», – заявив очільник Альянсу.

Водночас Столтенберг нагадав, що Трамп зосереджував увагу щодо потреби збільшення витрат на оборону.

«Це повідомлення, окрім того, лунало і від президента Обами, і я погоджуюсь з ними. Тому що ті союзники, які витрачають менш ніж 2% від ВВП на безпеку, повинні збільшити витрати на безпеку», – наголосив Столтенберг.