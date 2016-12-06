На засіданні комісії Україна-НАТО союзники підтвердять підтримку Києва - Керрі

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це він сказав у вівторок у Брюсселі після завершення першого дня засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, у рамках якого в середу відбудеться засідання комісії Україна-НАТО.

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«Завтра на засіданні комісії Україна-НАТО ми підтримаємо та підтвердимо нашу підтримку суверенітету, територіальній цілісності демократичної України. І ми знову заявимо, що ми послідовно робимо, що ми не підтримаємо чи визнаємо анексію Криму Росією чи приймемо агресію, яка продовжується на сході країни», — сказав Керрі.

У цьому зв’язку він знову закликав Росію «працювати разом із нами всіма, щоби повністю виконати Мінські домовленості».