Генсек НАТО: діалог Росії і НАТО – це не ознака слабкості

Про це він повідомив в ході прес-конференції, як повідомляє "112 Україна".

"Ми обговорили тему наших відносин з Росією. У нас дуже чіткий меседж від всіх наших членів Альянсу: наш підхід до Росії повинен будуватися на принципі оборони і діалогу. Не оборони або діалогу, а оборони і діалогу. Це важливо", - сказав Генсек.

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При цьому він наголосив, що діалог НАТО із Росією - це не "ознака слабкості".

"Це знак твердого передбачуваного підходу НАТО. Росія - наш сусід, і ми ні в якому разі не хочемо ізолювати Росію. Ми повинні залучати Росію до діалогу, і різні члени альянсу мають також двосторонній діалог з Росією в різних напрямках. Тому я вважаю, що у нас серед членів альянсу до такого підходу дуже серйозна підтримка. І це означає, що ви надаєте як принцип оборони, так і принцип стримування", - заявив Столтенберг.