На останніх двох зустрічах Ради НАТО-Росія не було досягнуто будь-якої згоди – Столтенберг

Про це він сказав перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу та засіданням Північноатлантичної ради у Брюсселі.

"І наразі цього року ми мали можливість провести дві зустрічі Ради НАТО-Росія. На цих зустрічах ми обговорили усі питання, такі як, наприклад, Україна. Ми не дійшли до будь-якої згоди. Ми, як і раніше маємо розбіжності. Але я думаю, що просто зустрітися, сісти за стіл та провести відверту та відкриту розмову стосовно також важливих питань важливо. Тому ми продовжуватимемо зберігати подібний діалог відкритим у різний спосіб, в тому числі за допомогою Ради НАТО-Росія", - підкреслив Столтенберг.

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Столтенберг також додав, що НАТО та Європейський Союз поглиблять співпрацю у протидії гібридним загрозам.

"У другій половині дня ми зустрінемося з віце-президентом, Верховним представником Європейського Союзу з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федерікою Могеріні, і всі союзники ухвалять понад 40 пропозицій для поглиблення нашої взаємодії у семи ключових сферах", – зазначив Столтенберг.

Генсек Альянсу пояснив, що йдеться також про угоди щодо посилення співробітництва в оборонній сфері на суші, на морі та у кіберпросторі, в тому числі в протидії гібридним загрозам.