Число жертв авіакатастрофи у Пакистані зросло до 48 людей

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на заяву Цивільної авіаційної адміністрації.

«Ми підтверджуємо, що немає тих, хто вижив у катастрофі літака Пакистанських міжнародних авіаліній», – йдеться у заяві.

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За повідомленнями чиновників пакистанської провінції Хайбер-Пахтунхва, літак Пакистанських міжнародних авіаліній розбився біля містечка Хавельян, що за 70 кілометрів від Ісламабада, коли виконував рейс з міста Чітрал до пакистанської столиці.

Чиновники повідомляють, що останки тіл загиблих доправили до лікарні для ідентифікації за аналізом ДНК.

Агенція Reuters цитує місцевого чиновника Таджа Мухаммада Хана, який повідомив, що очевидці розповіли йому, що літак загорівся перед тим, як впав на землю.

На борту літака було 42 пасажири, серед яких щонайменше 3 іноземців, і 6 членів екіпажу. Серед загиблих – 9 жінок і 2 немовлят.