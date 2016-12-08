Авіакатастрофа в Пакистані: капітан літака подавав сигнал SOS незадовго до втрати зв'язку (фото)

Капітан літака пакистанських міжнародних авіаліній PK-661, який зник на шляху в Ісламабад з Читрала подав сигнал лиха. Про це пише BBС з посиланням на повідомлення авіакомпанії.

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Сигнал SOS пілот подав незадовго до втрати зв’язку. Крім того, він також повідомив про проблеми з двигуном о 16:09 за місцевим часом (11:09 за Грінвічем).

Наразі на місці трагедії тривають пошукові операції.

Нагадаємо, літак Пакистанських міжнародних авіаліній розбився 7 грудня на півночі Пакистану, загинули усі 48 людей, що були на борту.

За повідомленнями чиновників пакистанської провінції Хайбер-Пахтунхва, літак Пакистанських міжнародних авіаліній розбився біля містечка Хавельян, що за 70 кілометрів від Ісламабада, коли виконував рейс з міста Чітрал до пакистанської столиці. Чиновники повідомляють, що останки тіл загиблих доправили до лікарні для ідентифікації за аналізом ДНК.