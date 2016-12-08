У ЄП припустили голосування по "безвізу" для України вже на початку січня

Доповідач Європейського парламенту по безвізовому режиму для України Марія Габріель просить головуючу в Раді Словаччину розпочати якомога скоріше тристоронні міжінституційні переговори (ЄП, ЄР та президентство), щоб проголосувати це питання на пленарному засіданні ЄП вже на початку січня наступного року.

Про це вона повідомила в коментарі власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

"Як доповідач, я направила листа президентству в Раді (постійному представнику, послу Пітеру Яворчику (Peter Javorcik) для того, щоб терміново розпочати переговори для України. Я сподіваюся розпочати тристоронні переговори на наступному тижні з тим, завершити їх та проголосувати (в ЄП) на початку січня", - розповіла про плани Габріель.

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Депутат наголосила, що для "надійного партнера" важливо вчасно виконувати взяті зобов'язання.

"Я сподіваюся, що наступного тижня ми зможемо повідомити гарні новини для громадян Грузії та України", - підкреслила вона.

При цьому Габріель пояснила, що вже у середу на наступному тижні будуть розпочаті міжінституційні переговори для Грузії. "Обидві країни доклали величезних зусиль для проведення реформ і виконали всі необхідні критерії", - наголосила депутат.

Після того, як пропозиція Європейської комісії надати Украіні безвізовий режим буде проголосована в Європейському парламенті, це рішення має ще бути затверджено Радою ЄС.

Нагадаємо, профільний комітет Європейського парламенту з питань цивільних свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) схвалив компроміс, досягнутий між Європейським парламентом та Радою ЄС щодо механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму з третіми країнами.

Вирішення саме цього питання було умовою для ухвалення позитивного рішення щодо надання Україні та Грузії безвізового режиму. Після цього рішення має бути проголосоване на пленарному засіданні Європарламенту. Відповідно до порядку денного, наступне засідання ЄП пройде з 12 по 15 грудня у Страсбурзі. Рішення також має бути затверджено Радою ЄС.